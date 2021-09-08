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Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ногинске

09:00, 08.09.2021

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, пишет RT.

Утром 8 сентября в девятиэтажном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Обрушена часть внешней стены и перекрытия, повреждено пять квартир.

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место были направлены экстренные службы.

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