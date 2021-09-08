В жилом доме в Ногинске произошел взрыв газа

Фото: Максим Платонов

В жилом доме в Ногинске произошел взрыв бытового газа, сообщает ТАСС.



— На улице 28 июня городского округа Богородский произошел взрыв газа, частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, — сказал собеседник агентства. По его словам, данные о пострадавших уточняются.



В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место направлены экстренные службы.

Под завалами в жилом доме могут находиться люди, сообщил источник.

Летом в частном двухквартирном доме, расположенном в селе Старые Карамалы Муслюмовского района Татарстана, произошел взрыв газа. Пострадал 48-летний мужчина — у него было обожжено больше половины площади тела, его доставили в БСМП Набережных Челнов. В доме взорвался баллон газа на 50 литров.