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Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов

05:30, 08.09.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 8 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +10..+15 градусов. В Казани ожидается от +13 до +15 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +10..+14 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под его влиянием отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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