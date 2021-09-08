Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов
В среду, 8 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +10..+15 градусов. В Казани ожидается от +13 до +15 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +10..+14 градусов.
По данным Гидрометцентра РТ, сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под его влиянием отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.
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