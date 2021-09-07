Татарстанцев предупредили о сильном ветре в ближайшие часы

В Татарстане в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, в ближайшую пару часов с сохранением вечером по Татарстану местами ожидается сильный западный ветер. Его порывы будут достигать 15—18 м/с.

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в среду. Ночью и утром 8 сентября на территории республики местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1 градусов.

Татьяна Демина