В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 8 сентября

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром 8 сентября на территории Татарстан местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Штормовое предупреждение из-за заморозков до -2 ночью и утром 7 сентября в республике объявили вчера.

Также синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Татарстане сохранится холодная и неустойчивая погода. 8—10 сентября на территории республики будет облачная с прояснениями погода, временами с дождем. Ночью температуры опустятся до +3… 10°, днем ожидается до +10… 17°.

