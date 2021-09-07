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В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 8 сентября

12:14, 07.09.2021
В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 8 сентября
Фото: pixabay.com

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром 8 сентября на территории Татарстан местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Штормовое предупреждение из-за заморозков до -2 ночью и утром 7 сентября в республике объявили вчера.

Также синоптики сообщили, что в ближайшие дни в Татарстане сохранится холодная и неустойчивая погода. 8—10 сентября на территории республики будет облачная с прояснениями погода, временами с дождем. Ночью температуры опустятся до +3… 10°, днем ожидается до +10… 17°.

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