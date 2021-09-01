Ущерб по делу пирамиды Finiko вырос в 20 раз — до четверти миллиарда рублей

Официальный статус потерпевших в деле о «финикийской» афере пока получили лишь 80 человек, но официальный ущерб уже перевалил за 250 млн рублей. Именно эти цифры фигурируют в новой редакции обвинения, которое на днях в МВД Татарстана предъявили арестованному лидеру Finiko Кириллу Доронину, сообщают источники «Реального времени».



Заметим, в постановлении о возбуждении дела о мошенничестве с деньгами вкладчиков фигурировали меньше 10-ка потерпевших, потерявших в криптопирамиде 13 млн рублей. Таким образом, за месяц следствия ущерб вырос почти в 20 раз.

Такое же обвинение, но заочно следователи выдвинули в отношении трех партнеров Доронина, покинувших Россию. Речь о Марата и Эдмунде Сабировых, а также Зыгмунте Зыгмунтовиче. Вчера стало известно об их заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Как выяснило «Реальное время», в новом обвинении четверке «финикийцев» упоминается организованная группа, в которую входили и пока неустановленные лица. Причем используемые следствием формулировки позволяют сделать вывод — ущерб по делу будет расти. Как и количество потерпевших.

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