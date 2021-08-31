В Татарстане до конца года откроются четыре новых производства стройматериалов

В Татарстане по итогам прошедшего года открыли семь новых предприятий по производству стройматериалов. До конца года запланировали ввод еще четырех новых производств, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов в ходе заседания круглого стола, который прошел в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в «Казань Экспо».

Он отметил, что высокие темпы строительства должны быть обеспечены соответствующим ростом промышленности строительных материалов. Республиканские производители готовы к таким масштабным задачам.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, до конца года запланировано завершение модернизации производственного комплекса ООО «Камэнергостройпром» в Нижнекамске, передает пресс-служба президента РТ.

С 2010 года в Татарстане ввели в эксплуатацию более 60 химических и нефтехимических производств, которые ориентированы на выпуск продукции строительного назначения, добавил Фролов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что до конца июля российские власти запустят механизмы поддержки строительных компаний из-за подорожания стройматериалов. Они начали расти в цене еще в 2020 году и продолжают сейчас, что сказывается и на ремонтных работах. «Реальное время» писало о том, как это отражается на ремонте школ и детсадов Татарстана по контрактам. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина