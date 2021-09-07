Акции БСК передали из федеральной собственности в пользу Башкирии
Пакет акций АО «Башкирская содовая компания» передан из федеральной собственности в пользу Башкортостана в размере 38,3% акций от уставного капитала компании, сообщает Росимущество.
После передачи акций доля РФ в лице Росимущества составила 951 494 акции, то есть 57,43% от уставного капитала.
«Подписанное в рамках реализации решений президента РФ и правительства РФ соглашение отвечает интересам сторон», — отметил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов.
В июне президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании под управление Башкирии.
31 мая российский лидер поручил правительству передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность республики и 11,7% акций — в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии.
В начале марта акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по решению суда перечислили на счет Росимущества. Их арестовали в начале сентября прошлого года. Все началось из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены.
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