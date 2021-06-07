Путин утвердил передачу акций БСК под управление Башкирии
Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании под управление Башкирии. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В собственность Башкирии передается 38,3% обыкновенных акций (634 174 шт.). В доверительное управление «Региональный фонд» (Уфа) передается 11,7% (194 151 шт.) акций, находящихся в федеральной собственности.
31 мая российский лидер поручил правительству передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность республики и 11,7% акций — в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии.
В начале марта акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по решению суда перечислили на счет Росимущества. Их арестовали в начале сентября прошлого года. Все началось из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены.
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