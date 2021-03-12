Акции «Башкирской содовой компании» перечислили Росимуществу

Акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по решению суда перечислили на счет Росимущества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.

1 марта Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение Арбитражного суда об истребовании из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК) в пользу России. Решение о национализации компании вступило в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Акции БСК арестовали в начале сентября. Все началось из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены.

Подробнее о судебном разбирательстве с участием БСК читайте в материале «Реального времени».