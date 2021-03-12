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Акции «Башкирской содовой компании» перечислили Росимуществу

19:58, 12.03.2021
Акции «Башкирской содовой компании» перечислили Росимуществу
Фото: soda.ru

Акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по решению суда перечислили на счет Росимущества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.

1 марта Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение Арбитражного суда об истребовании из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК) в пользу России. Решение о национализации компании вступило в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Акции БСК арестовали в начале сентября. Все началось из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены.

Подробнее о судебном разбирательстве с участием БСК читайте в материале «Реального времени».

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