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Экс-игрок «Рубина» Камболов перешел в тульский «Арсенал»

12:05, 07.09.2021
Экс-игрок «Рубина» Камболов перешел в тульский «Арсенал»
Фото: arsenaltula.ru

Тульский ПФК «Арсенал» подписал контракт с бывшим игроком казанского «Рубина» Русланом Камболовым, сообщается на сайте клуба.

«Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-желтой команде», — сказано в сообщении.

Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

31-летний полузащитник начинал карьеру в школе владикавказской «Алании». В 2004 году Камболов подписал первый профессиональный контракт со столичным «Локомотивом». В послужном списке полузащитника «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик», «Рубин» и «Краснодар». В марте сообщалось, что по окончании сезона Камболов станет свободным агентом.

Руслан имеет опыт выступлений за сборную России (6 матчей).

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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