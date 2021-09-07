Экс-игрок «Рубина» Камболов перешел в тульский «Арсенал»
Тульский ПФК «Арсенал» подписал контракт с бывшим игроком казанского «Рубина» Русланом Камболовым, сообщается на сайте клуба.
«Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-желтой команде», — сказано в сообщении.
31-летний полузащитник начинал карьеру в школе владикавказской «Алании». В 2004 году Камболов подписал первый профессиональный контракт со столичным «Локомотивом». В послужном списке полузащитника «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик», «Рубин» и «Краснодар». В марте сообщалось, что по окончании сезона Камболов станет свободным агентом.
Руслан имеет опыт выступлений за сборную России (6 матчей).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым