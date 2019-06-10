Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Фото: "Реальное время"

Футбольные клубы «Рубин» и «Краснодар» договорились о переходе в краснодарский клуб полузащитника Руслана Камболова. Об этом на своем сайте сообщает казанский клуб.

«Благодарим Руслана за время, проведенное в «Рубине», и желаем успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении.

29-летний Руслан Камболов перебрался в Казань в январе 2014 года из нижнекамского «Нефтехимика», а в следующем сезоне помог «Рубину» занять пятое место в Премьер-лиге.

За пять с половиной сезонов Камболов сыграл за «Рубин» 129 матчей и забил один гол. Последние полсезона Руслан Камболов провел в роли капитана команды.