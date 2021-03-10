Источник: Камболов покинет «Краснодар» по окончании сезона

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

По данным источника, в клубе не намерены продлевать контракт с футболистом. Его действующее соглашение с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Камболов ранее выступал за казанский «Рубин», откуда был продан в краснодарский клуб в июне 2019 года. По некоторым данным, трансфер футболиста обошелся «быкам» в 400 тысяч евро.

Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

За «Краснодар» Камболов сыграл 34 матча в различных официальных турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Напомним, ранее «Спартак» пошутил над защитниками краснодарской команды после победы со счетом 6:1.