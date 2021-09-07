Суд в Марий Эл отклонил иск предпринимателя об отмене обязательной вакцинации

Городской суд Йошкар-Олы отклонил иск местного предпринимателя и совладельца ООО УК «Профессионал» Андрея Смышляева, требовавшего отменить пункты постановления об обязательной массовой вакцинации в республике, сообщает «Коммерсант».



Документ обязывал предпринимателей в ряде сфер вакцинировать не менее 60% своих сотрудников. Смышляев указывал, что обязательная вакцинация нарушает права предпринимателей. Он ссылался на законодательство РФ, согласно которому граждане имеют право отказаться от профилактических прививок, а принудительные меры к их применению законом не предусмотрены.

Предприниматель отмечал, что в связи с врачебной тайной сотрудник не обязан предоставлять работодателю справки о прохождении вакцинации, поэтому в любом случае отследить, прошел ли сотрудник вакцинацию, невозможно.

Юристы Роспотребнадзора настаивали, что постановление федеральному законодательству не противоречит: «Оно не нарушает права и законные интересы истца. Позиция истца выражена просто несогласием с данным постановлением, а не с тем, что оно не соответствует закону».

Смышляев заявил, что решение обжалует: «Решение меня не удивило. При необходимости мы дойдем до Верховного суда России».

Фото: realnoevremya.ru

Предприниматель обратился в суд с иском в августе этого года. Согласно постановлению, сотрудники должны получить первую дозу вакцины до 1 сентября, а вторую — до 25 сентября.

Похожий иск подали в июле жители РБ в Верховный суд Башкирии к главе республики Радию Хабирову и его администрации. Суд вернул коллективный иск. Он установил, что иск подан «с нарушением требований закона, предъявляемых к форме и содержанию иска и/или приложенных к нему документов». Заявителям рекомендовалось исправить недостатки до 26 июля.

В интервью «Реальному времени» юрист Анатолий Чиквин рассказал, правомерно ли вводить обязательную вакцинацию.

Маргарита Головатенко