ФМБА: У препарата от COVID-19 «МИР-19» нет серьезных побочных эффектов

Препарат от коронавируса «МИР-19», который разработало ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов. Об этом заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Первая фаза клинических испытаний завершилась в мае. Тогда препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность. Сейчас идет вторая фаза клинических испытаний. Она показывает, что лекарство эффективно для людей, болеющих COVID-19. По завершении второй фазы, ФМБА подаст пакет документов для регистрации, пишет «РИА Новости».

«МИР-19» — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

Также в ФМБА разработали прибор, определяющий наличие коронавируса у человека за 27 минут.



Татьяна Леухина