В России предложили разрешить брать льготную ипотеку только один раз в жизни

Фото: Максим Платонов (архив)

Счетная палата предложила ввести лимит на выдачу льготной ипотеки в России: один раз в жизни на одного заемщика. Об этом заявила аудитор палаты Наталья Трунова.

Ожидается, что это поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость. Сейчас россияне один раз могут взять дальневосточную и сельскую ипотеку, а также улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. Количество раз для оформления льготной ипотеки под 7% и семейной ипотеки под 6% не ограничено.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Трунова отметила, что меру предлагается не привязывать к месту жительства, потому что «людей нельзя ограничивать в выборе их перемещения». Однако в России очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся.

— Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит, — приводит «РИА Новости» ее слова.

25 августа правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко предположил, что в России рыночные ставки могут к концу 2021 года вырасти до 8,5—9%. По его словам, на сегодняшний день ставка уже достигает 8,2%. Он считает, что в этом году в России выдадут 1,7—1,8 млн ипотечных кредитов.

