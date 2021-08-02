Мутко спрогнозировал рост рыночных ставок по ипотеке до 8,5—9% к концу 2021 года

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко предположил, что в России рыночные ставки могут к концу 2021 года вырасти до 8,5—9%. По его словам, на сегодняшний день ставка уже достигает 8,2%.

Мутко считает, что за 2021 год в России выдадут 1,7—1,8 млн ипотечных кредитов. Этот показатель должен быть на уровне прошлого года, пишет ТАСС.

«В следующем году, думаю, такого бурного роста [на рынке ипотеки] не будет», — спрогнозировал Мутко.

По предварительным данным, в июне рост ипотечного кредитования в России ускорился до 3% с 2,1% в мае 2021 года. В Центробанке связывают это с рекордными выдачами по программе льготной ипотеки под 6,5%, в частности, из-за объявления об изменении ее условий с 1 июля.

Татьяна Демина