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Мишустин подписал постановление о продлении семейной ипотеки

09:18, 25.08.2021
Мишустин подписал постановление о продлении семейной ипотеки
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — пишет пресс-служба.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для обеспечения этих изменений правительство увеличило лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

Ранее Мишустин анонсировал продление семейной ипотеки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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