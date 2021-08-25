Мишустин подписал постановление о продлении семейной ипотеки

Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — пишет пресс-служба.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для обеспечения этих изменений правительство увеличило лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

Ранее Мишустин анонсировал продление семейной ипотеки.

Ольга Плешкова