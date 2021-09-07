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В Казани на проспекте Победы трамвай сошел с рельсов из-за резких перепадов температуры ночью

09:29, 07.09.2021 1
В Казани на проспекте Победы трамвай сошел с рельсов из-за резких перепадов температуры ночью
Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани на проспекте Победы, 101 трамвай №5 сошел с рельсов. По предварительным данным, причина схода — резкие перепады температуры в ночное время.

Из-за этого произошло уширение пути. Задержка составила 1 час 12 минут. Сейчас движение восстановили, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Фото: kzn.ru

В конце августа в Казани трамваи сошли с рельсов на улице Гвардейской и на Сибирском тракте.

В пятницу МУП «Метроэлектротранс» сообщило о ремонте трамвайных путей от улицы Ломжинской до улицы Чишмяле.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:45
    Загадку как сделать, чтобы трамвай не сходил с рельсов, страна Советов унесла с собой. В современной России - это технологическая ловушка, над которой бьются лучшие современные умы Татарстана. А в ТАССР над этим посмеялись бы.
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