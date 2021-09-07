В Казани на проспекте Победы трамвай сошел с рельсов из-за резких перепадов температуры ночью

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани на проспекте Победы, 101 трамвай №5 сошел с рельсов. По предварительным данным, причина схода — резкие перепады температуры в ночное время.

Из-за этого произошло уширение пути. Задержка составила 1 час 12 минут. Сейчас движение восстановили, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Фото: kzn.ru

В конце августа в Казани трамваи сошли с рельсов на улице Гвардейской и на Сибирском тракте.

В пятницу МУП «Метроэлектротранс» сообщило о ремонте трамвайных путей от улицы Ломжинской до улицы Чишмяле.

