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В Казани на Сибирском тракте трамвай сошел с рельсов

16:20, 28.08.2021
В Казани на Сибирском тракте трамвай сошел с рельсов
Фото: скриншот

В Казани на Сибирском тракте трамвай сошел с рельсов. Видео с места события было опубликовано в популярной группе в Instagram.

Видно, что часть общественного транспорта оказалась на встречной полосе. Инцидент произошел на перекрестке.

В Казани 26 августа в 18:13 трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем на ул. Гвардейской. В результате аварии пострадал водитель машины. На месте ДТП проводились восстановительные работы. Движение трамвая восстановили в 19:36. МУП «Метроэлектротранс» заявили, что возможной причиной мог стать крупногабаритный предмет

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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