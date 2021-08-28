В Казани на Сибирском тракте трамвай сошел с рельсов

Фото: скриншот

В Казани на Сибирском тракте трамвай сошел с рельсов. Видео с места события было опубликовано в популярной группе в Instagram.

Видно, что часть общественного транспорта оказалась на встречной полосе. Инцидент произошел на перекрестке.

В Казани 26 августа в 18:13 трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем на ул. Гвардейской. В результате аварии пострадал водитель машины. На месте ДТП проводились восстановительные работы. Движение трамвая восстановили в 19:36. МУП «Метроэлектротранс» заявили, что возможной причиной мог стать крупногабаритный предмет



Алексей Нечаев