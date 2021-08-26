В Казани трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем — фото

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

В Казани трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем. Инцидент случился в 18.13 на улице Гвардейской, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В результате аварии пострадал водитель машины. На месте ДТП проводятся восстановительные работы.

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

После ДТП образовалась сильная пробка. Заторы наблюдаются как на улице Гвардейская, там и близлежащих дорогах.

скриншот

На прошлой неделе в Казани на улице Гвардейской трамвай протаранил легковушку. Водитель автомобиля пытался проехать перекресток, однако в него врезался трамвай. От удара машину откинуло на проезжую часть.

Татьяна Демина