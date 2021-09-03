В Казани проводится реконструкция трамвайных путей от улицы Ломжинской до Чишмяле

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани проводится реконструкция трамвайных путей. По трамвайному маршруту №5 от улицы Ломжинской до улицы Чишмяле меняют шпалы, устанавливают тепловые компенсаторы и выправляют пути, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



Аналогичные работы ранее проводились на улицах Технической, Химической и Гвардейской. За лето всего установили 28 тепловых компенсаторов и 153 путевые тяги, а еще заменили 860 шпал.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

С 1 сентября в городе проводится комиссионный обход путей для подготовки к зимнему периоду. Проверяется как износ рельсов, так и состояние шпал.

В июне в трамвайном депо началась ревизия подвижного состава. Для того чтобы ремонт проходил более эффективно, в депо пригласили представителей заводов изготовителей трамваев для совместной работы. Уже проведены ревизии вагонов завода «Уралтрансмаш», трехсекционных вагонов производства «Белкоммунмаш». Для ревизии пяти вагонов марки «Сити Стар» 2 сентября в Казань приехали специалисты из Москвы. Они поведут полный технический осмотр, ревизию тормозной системы и заменят буксовые подшипники.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Недавно завершился ремонт трамвайных путей на Саид-Галеева. При реконструкции участка было демонтировано, разобрано и вывезено 350 метров одиночного пути, уложено 349 метров нового пути. Произведены предварительное выпрямление пути в плане, выправка пути в профиль, сварка стыков. Согласно проекту, для устройства посадочных площадок трамвайные пути были смещены на 6 метров.

Маргарита Головатенко