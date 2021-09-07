В Казани вынесли новый приговор бывшему адвокату и следователю СКР

Фото: «Реальное время»

К одному году колонии-поселения приговорил накануне экс-адвоката Рустема Садыкова Вахитовский суд Казани. Он повторно признан виновным в афере на 250 тысяч рублей с имитацией взятки за освобождение от ответственности пяти сотрудников массажного салона, передает журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания Садыкова на два года лишили права заниматься адвокатской деятельностью.

Ранее тот же райсуд уже выносил два решения по делу профессионального защитника Садыкова, в прошлом сотрудника Следкома. В первый раз прекратил его дело за примирением сторон, во второй — наказал лишением свободы на 1 год и 4 месяца. Однако оба эти решения были отменены Верховным судом Татарстана с возвратом дела на пересмотр.

В этот раз судом установлено: в 2019-м в казанском массажном салоне «Мед» умерла сотрудница вследствие потребления наркопрепарата. Сотрудников салона стали вызывать на допросы, и один после консультации с адвокатом Садыковым всерьез забеспокоился. Адвокат располагал данными о причинах смерти, но намекнул потенциальному клиенту — могут и за убийство привлечь, поэтому предложил «закрыть вопрос» путем передачи правоохранителям 250 тысяч рублей, но в кассе оформил эту сумму как договоры с пятью клиентами.

Вину в попытке мошенничества на следствии и в суде Садыков полностью признал, ущерб по делу возместил, а еще пожертвовал средства детским домам. «Я оступился один раз, и это стало уроком на свою жизнь», — говорил он и просил прекратить его дело за примирением сторон либо с назначением судебного штрафа. Против чего не возражал и потерпевший.

Месяц назад Садыков стал отцом во второй раз. Его адвокат Данил Мишин считает приговор несправедливым и уже готовит апелляционную жалобу.