Новости происшествий

07:04 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани за понедельник произошло 107 ДТП

06:45, 07.09.2021
В Казани за понедельник произошло 107 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

За понедельник, 6 сентября в Казани произошло 107 ДТП. Пять из них — с пострадавшими (четыре столкновения и наезд на пешехода), 102 с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали десять пьяных водителей и двух водителей без прав. В отдел полиции доставили одного гражданина по подозрению в совершении преступления.

Еще инспекторы пресекли 17 правонарушений со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД города.

В Казани в воскресенье, 5 сентября, произошло 65 ДТП. Четыре из них — с пострадавшими (два столкновения, наезд на пешехода и наезд на стоящий автомобиль с последующим наездом на пешехода). 61 ДТП — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также