В Казани за понедельник произошло 107 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

За понедельник, 6 сентября в Казани произошло 107 ДТП. Пять из них — с пострадавшими (четыре столкновения и наезд на пешехода), 102 с материальным ущербом.



Сотрудники Госавтоинспекции задержали десять пьяных водителей и двух водителей без прав. В отдел полиции доставили одного гражданина по подозрению в совершении преступления.

Еще инспекторы пресекли 17 правонарушений со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД города.

В Казани в воскресенье, 5 сентября, произошло 65 ДТП. Четыре из них — с пострадавшими (два столкновения, наезд на пешехода и наезд на стоящий автомобиль с последующим наездом на пешехода). 61 ДТП — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко