В Казани за воскресенье произошло 4 ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в воскресенье, 5 сентября произошло 65 ДТП. Четыре из них — с пострадавшими (два столкновения, наезд на пешехода и наезд на стоящий автомобиль с последующим наездом на пешехода). 61 ДТП — с материальным ущербом.



За выходной день в городе задержали десять пьяных водителей и трех водителей без прав. В отделы полиции доставили четверых граждан — их подозревают в совершении преступлений.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 11 правонарушений со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на улице Кул Гали произошло ДТП с участием трех машин. Столкнулись иномарка, «Лада Калина» и КАМАЗ. В результате аварии «Лада» оказалась зажата между двух автомобилей.

За субботу, 4 сентября, в Казани произошло 83 ДТП. Пять из них — с пострадавшими (наезд на велосипедиста, на препятствие и три столкновения). Остальные 78 ДТП — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко