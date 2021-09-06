Голикова сообщила, что почти треть смертей в стране приходится на россиян трудоспособного возраста

Фото: Максим Платонов (архив)

В России почти треть смертей приходится на граждан трудоспособного возраста. Это основная причина низкой продолжительности жизни в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Из этого количества 80% — это мужская часть населения, обратила она внимание. В общей структуре причин смертности в стране 55% случаев составляют сердечно-сосудистые заболевания, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в России в июле текущего года смертность выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Голикова объяснила это существенным подъемом заболеваемости COVID-19.

В апреле сообщалось, что по итогам прошлого года в России ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года, до 71,5 года. Об этом информировал Минздрав РФ. С января по декабрь 2020 года общая смертность в стране увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом.



Татьяна Демина