Смертность в России в июле выросла на 18,6% из-за заболеваемости COVID-19

В России в июле текущего года смертность выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Это связано с существенным подъемом заболеваемости COVID-19, об этом вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19, - приводит ТАСС ее слова.

Согласно данным Росстата, опубликованным сегодня, коронавирус стал основной причиной смерти в 38 922 случаях в июле. Еще в 5 206 случаях COVID-19 предполагается как основная причина кончины. Всего в прошлом месяце родились 124 715 человек, умерли 215 265. Естественная убыль населения в стоане с января по июль 2021 года составила 512,5 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года она составляла 316,3 тысячи человек.

Татьяна Леухина