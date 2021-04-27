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Минздрав РФ: по итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 71,5 года

10:49, 27.04.2021 2
Минздрав РФ: по итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 71,5 года
Фото: pixnio.com

По итогам 2020 года в России ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года, до 71,5 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав РФ.

С января по декабрь 2020 года общая смертность в России увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом.

Президент России Владимир Путин в ходе недавнего послания Федеральному собранию указал на необходимость выйти на устойчивый рост численности населения и добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет. По его словам, сейчас же фиксируется даже некоторое снижение этого показателя.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Все правильно. Продолжительность жизни будет постоянно снижаться, пока не дойдет до возраста выхода на пенсию. Тогда ушел на пенсию и сразу умер. Государству не будет создаваться головная боль, как побольше оставить денег в своих личных кошельках, которые раньше назывались бюджетом.
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  • Анонимно 27 апр
    Вы отдельно покажите, сколько мужчины живут. И окажется что не доживают даже до пенсии. И возникнет следующий вопрос, а с где пенсии этих мужчин?
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