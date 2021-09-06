Собчак в Казани посетила тренировку «Рубина»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила в Казани тренировку «Рубина». Фотографии опубликованы в социальных сетях футбольного клуба.



На одном из фото Собчак запечатлена с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. На втором снимке телеведущая показала свою футболку, похожую на новую форму казанских футболистов. На нее нанесена эмблема «Рубина» и ее собственного youtube-проекта «Осторожно: Собчак».

Фото: t.me/fcrk1958

Напомним, Собчак прилетела в Казань. Об этом она сообщила в своем Instagram — выложила stories на Право-Булачной улице, возле спа-комплекса.



Сегодня «Рубин» проиграл «Краснодару». Контрольный матч закончился со счетом 3:1 в пользу футбольного клуба из Краснодара.

Татьяна Демина