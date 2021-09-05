В Бугульме водитель «Лады» сбил пешехода, врезался в ворота и погиб

Вечером в субботу в Бугульме мужчина 1973 года рождения за рулем «Лады Гранта» превысил скорость и наехал на 18-летнего пешехода. После этого машина въехала в ворота жилого дома. Пешеходу повезло: в ЦРБ Бугульмы ему диагностировали ушибы и ссадины, оказали первую помощь, и он отправился восвояси. А вот водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Тем временем в Казани за минувшую субботу произошло 83 ДТП. Пять из них — с пострадавшими («встреча» с велосипедистом, наезд на препятствие и три столкновения). Участники остальных 78 ДТП отделались материальным ущербом.

А на днях стало известно, что Татарстан — один из лидеров в России по количеству ДТП с электросамокатами. В печальном рейтинге мы занимаем 4-е место.



Людмила Губаева