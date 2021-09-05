В Казани за субботу произошло 5 ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

За субботу, 4 сентября, в Казани произошло 83 ДТП. Пять из них — с пострадавшими (наезд на велосипедиста, на препятствие и три столкновения). Остальные 78 ДТП — с материальным ущербом.



Сотрудники ГИБДД города задержали восемь водителей в пьяном состоянии, и еще двух водителей без прав. В отделы полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Еще сотрудники Госавтоинспекции пресекли 12 правонарушений со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД Казани.

В Казани за пятницу, 3 сентября, произошло 103 ДТП. Три из них — с пострадавшими (столкновения), одно — с погибшим (наезд на пешехода).

Маргарита Головатенко