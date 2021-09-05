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Происшествия

В Казани за субботу произошло 5 ДТП с пострадавшими

07:52, 05.09.2021
В Казани за субботу произошло 5 ДТП с пострадавшими
Фото: ГИБДД Казани

За субботу, 4 сентября, в Казани произошло 83 ДТП. Пять из них — с пострадавшими (наезд на велосипедиста, на препятствие и три столкновения). Остальные 78 ДТП — с материальным ущербом.

Сотрудники ГИБДД города задержали восемь водителей в пьяном состоянии, и еще двух водителей без прав. В отделы полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений.

Еще сотрудники Госавтоинспекции пресекли 12 правонарушений со стороны электросамокатчиков, сообщает ГИБДД Казани.

В Казани за пятницу, 3 сентября, произошло 103 ДТП. Три из них — с пострадавшими (столкновения), одно — с погибшим (наезд на пешехода).

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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