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Страны G7 пригласят Россию и Китай на встречу по Афганистану

08:29, 05.09.2021
Страны G7 пригласят Россию и Китай на встречу по Афганистану
Фото: pxhere.com

Главы МИД государств «большой семерки» (G7) планируют провести встречу по обстановке, сложившейся в Афганистане, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Встреча пройдет в онлайн-формате. Ее организует госсекретарь США Энтони Блинкен. Мотэги сообщил, что на ней ожидается присутствие России и Китая. Всего планируется участие дипломатов более чем из 20 стран. По словам главы японского МИД, присутствие РФ и КНР важно в связи с тем, что у этих стран «есть определенное влияние на Афганистан».

Консультация может состояться уже на следующей неделе, 8 сентября, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В мае этого года страны G7 заявили, что заинтересованы в стабильных отношениях с Россией.

Маргарита Головатенко
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