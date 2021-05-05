Страны G7 заявили, что заинтересованы в стабильных отношениях с Россией

Страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Об этом говорится в коммюнике после встречи глав МИД «Группы семи» в Лондоне.

Но «Большая семерка» продолжит наращивать силы для противостояния «угрожающему поведению Москвы», киберугрозе и дезинформации.

Российские власти призвали принять меры по «деэскалации ситуации» на границе с Украиной и в Крыму. Также G7 вызвали обеспокоенность ситуацией с правами человека в России, ограничениями в отношении оппозиции, правозащитников и СМИ, передает «РИА Новости».

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Ранее в состав входила Россия, однако в 2014 году формат «Большой восьмерки» сократился на фоне событий в Крыму. Участники клуба собрались на саммите в Брюсселе вместо запланированной встречи в Сочи.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что страны G7 планируют рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации». С инициативой создания аппарата противодействия фейковым новостям и информации, якобы создаваемым Россией, выступила Великобритания, которая в этом году председательствует в G7.

Татьяна Леухина