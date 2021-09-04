Лукашенко повесил во Дворце независимости картину, на которой он изображен с сыном Колей и автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разместил во Дворце независимости подаренную ему на день рождения картину, на которой он изображен с автоматом. Фото распространил telegram-канал «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, картину нарисовала дочь одного из сотрудников Службы безопасности президента. Она отсылает к событиям августа 2020 года, когда в стране начались массовые акции протеста после выборов главы государства.

23 августа 2020 года пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала кадры с его младшим сыном, 15-летним Николаем, в военной экипировке с автоматом Калашникова в руках. В таком виде юноша сопровождал отца, который также держал в руках оружие.

В августе текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с представителями СМИ и общественности, заявил, что «очень скоро» уйдет с этого поста. Но предупредил: гадать о конкретных сроках не стоит.



В ноябре 2020 года Лукашенко сообщал, что при новой конституции не будет занимать должность президента Белоруссии. Также глава республики заявлял, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь основным законом страны.



Татьяна Леухина