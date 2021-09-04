В Казани задействовали более тысячи полицейских для охраны правопорядка на Играх стран СНГ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани для охраны правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения I Игр Стран СНГ задействовали 1 409 сотрудников правоохранительных органов и 1 550 сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Игры проходят с 4 по 11 сентября в столице Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Проводимый комплекс мероприятий, спланированная группировка сил и средств, выработанная схема управления и взаимодействия, позволяют в полной мере обеспечить безопасность проведения I Игр стран СНГ», — отметили в ведомстве.



Напомним, в составе сборной России на соревнования выступят 28 спортсменов из Татарстана. На I Играх стран СНГ разыграют 182 комплекта медалей в 16 видах спорта. Ожидается участие около 1,5 тыс. атлетов и 600 официальных лиц в составе команд. В соревнованиях задействовали 1074 волонтера, 450 национальных судей и судей в составе команд, а также 16 технических делегатов и более 100 представителей медиа.

Татьяна Леухина