На Играх стран СНГ в Казани выступят 28 татарстанцев

Сегодня в Казани начались тренировки и квалификационные соревнования в рамках I Играх стран СНГ. В составе сборной России выступят 28 спортсменов из Татарстана.

Это три бадминтониста: Амир Хамидуллин, Павел Монич и Регина Галиахметова; борцы на поясах: Ольга Шугаева, Альфина Фахретдинова, Айгиза Мубаракшина, Егор Кулемин и Данила Зубрилов; борцы корэш: Раббани Нургалиев, Рузал Тимергалиев, Расим Шириев, Ильсаф Фахрутдинов, Булат Юнусов, Альберт Сахабиев и Айнур Ганиев; настольный теннис: Дамир Ахметсафин, каратисты Зарина Мухаметзянова и Ильяс Фатыхов; пулевая стрельба: Евгений Потапов и Айгуль Хабибуллина; стендовики: Анна Колесникова, Анна Беляева, Дмитрий Вавилов, Иулитта Егорова, Милена Вигманова, Диана Валиуллова и Салават Садыков.

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

На I Играх стран СНГ разыграют 182 комплекта медалей в 16 видах спорта. Участники соревнований не должны быть старше 23 лет.

В Казань приедут спортсмены из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Всего ожидается участие около 1,5 тыс. атлетов и 600 официальных лиц в составе команд. В соревнованиях задействовали 1074 волонтера, 450 национальных судей и судей в составе команд, а также 16 технических делегатов и более 100 представителей медиа, передает пресс-служба Минспорта РТ.



Соревнования в столице Татарстана пройдут с 4 по 11 сентября. На Игры пустят зрителей, стоимость единого билета составит 300 рублей. Желающим посмотреть на состязания не потребуются ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.