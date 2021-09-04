Татарстанцев предупредили о сильном ветре до 15-20 м/с в воскресенье

Фото: Олег Тихонов

Синоптики ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредили об ухудшении погодных условий 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.



В воскресенье, 5 сентября, на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 15-20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Гидрометцентра РТ, в воскресенье ночные температуры в республике составят +4… +9 градусов, дневные — от +10 до 15°С.



Профессор КФУ Юрий Переведенцев в пятницу предупредил, что в выходные дни температурные показатели в Казани будут ниже климатической нормы.

Татьяна Леухина