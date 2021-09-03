В Татарстане в выходные ожидаются дожди и до +16 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в эти выходные ожидается прохладная погода: температура воздуха днем не превысит +16 градусов. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни дожди и ветер.

В субботу, 4 сентября, Татарстан расположится в холодной воздушной массе. Ночью по республике ожидается +5... +10°С, в Казани +6... +8°С. Дневные температуры в столице РТ будут держаться в пределах +11... +13 градусов. В целом по Татарстану они составят +11... +16°С.

Временами возможны дожди. Синоптики также прогнозируют в субботу ветер западной четверти: ночью — умеренный, днем — порывами до 16—21 м/с.

В воскресенье, 5 сентября, в Татарстане сохранится холодная погода. Местами ожидается небольшой дождь и сильный западный ветер порывами от 15 до 20 м/с. Ночные температуры в республике составят +4… +9 градусов, дневные — от +10 до 15°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале следующей недели в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отдельных районах республики возможен небольшой дождь. Ночные температуры опустятся до +2...+7°С, в условиях прояснений в низких районах возможны заморозки. Днем синоптики прогнозируют +10...+15 градусов.

Сильный ветер и свежая воздушная масса поспособствуют очищению приземного слоя атмосферы. Вторжение холодного воздуха обеспечит отставание температуры от климатической нормы на 4—5 градусов, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня днем по республике местами ожидаются гроза, сильный дождь и ветер порывами до 15—20 м/с. В Казани порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Татьяна Демина