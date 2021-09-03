Профессор КФУ заявил, что погода в эти выходные будет ниже климатической нормы

Фото: Максим Платонов (архив)

В выходные дни температурные показатели в Казани будут ниже климатической нормы. Об этом заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Он напомнил, что лето в этом году выдалось одним из самых сухих и жарких за всю историю метеонаблюдений. Температура в августе была на пять градусов выше нормы.

В ближайшее время ожидается выпадение большой доли осадков. Это обусловлено тем, что республика находится под влиянием арктического циклона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начиная с сегодняшнего дня, пятницы, температура воздуха будет резко понижаться. Фактически до конца первой декады, до 11 сентября, татарстанцы будут жить в условиях температурного фона заметно ниже климатического, отметил специалист.

Бабье лето всегда приходит после ненастной погоды. Переведенцев подчеркнул, что прогнозировать его периоды пока рано, но все же потепление возможно в середине сентября, передает пресс-служба КФУ.

По данным синоптиков, в субботу ночью по республике ожидается +5... +10°С, в Казани +6... +8°С. Дневные температуры в столице РТ будут держаться в пределах +11... +13 градусов. В целом по Татарстану они составят +11... +16°С. Временами дожди. В воскресенье также будет холодно. Местами ожидается небольшой дождь и сильный западный ветер порывами от 15 до 20 м/с. Ночные температуры в республике составят +4… +9 градусов, дневные — от +10 до 15°С.

