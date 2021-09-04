За сутки в Татарстане коронавирусом заболел 51 человек

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 25 661 случай COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровел 51 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 22 454 человек.

Умерли за весь период 692 заболевших, в том числе четверо за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 50 заболевших в Татарстане.

Маргарита Головатенко