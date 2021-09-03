В Татарстане за сутки выявили 50 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки коронавируса подтвердился у 50 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 25 610 случаев заражения COVID-19.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 45 пациентов. Всего в Татарстане выздоровели 22 403 человека.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина