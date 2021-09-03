В Татарстане печатают бюллетени для голосования на выборах в Государственную думу — фото

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане проходит печатать бюллетеней для голосования на сентябрьских выборах в Государственную думу восьмого созыва, а также для голосования на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана. Центральная избирательная комиссия РТ организовала для журналистов пресс-тур в издательство «Идель Пресс», где идет процесс их изготовления.

Напомним, в Татарстане к выборам депутатов Государственной думы VIII созыва изготовят 2 934 500 избирательных бюллетеней для голосования по федеральным спискам и еще столько же — для голосования за кандидатов по одномандатным округам. В общей сложности — более 5,8 млн экземпляров.

Фото: Ринат Назметдинов

Для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственного совета Татарстана изготовят 56 250 бюллетеней по Азинскому округу и 73 300 — по Студенческому.

Фото: Ринат Назметдинов

Избирательные бюллетени напечатают на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов для голосования по федеральным спискам и одномандатным округам. Текст на них будет представлен на русском и татарском языках.



Фото: Ринат Назметдинов

Как проходит процесс печати бюллетеней для голосования — смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября.

Татьяна Демина