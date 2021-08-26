ЦИК Татарстана изготовит более 5,8 млн бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы
В Татарстане к выборам депутатов Государственной думы VIII созыва изготовят 2 934 500 избирательных бюллетеней для голосования по федеральным спискам и еще столько же — для голосования за кандидатов по одномандатным округам, сообщили в ЦИК РТ. В общей сложности — более 5,8 млн экземпляров.
Для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственного совета Татарстана изготовят 56 250 бюллетеней по Азинскому округу и 73 300 по Студенческому.
Избирательные бюллетени напечатают на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов для голосования по федеральным спискам и одномандатным округам. Текст на них будет представлен на русском и татарском языках.
Размер бюллетеня составит 21х60 см. Такой формат подходит для голосования с помощью КОИБов.
Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября.
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