Выборы — 2021: как печатают бюллетени для голосования

В Татарстане к выборам в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября напечатают 2,9 млн бюллетеней. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана организовала для журналистов пресс-тур в издательство «Идель пресс», чтобы показать, как проходит печать. Изготовят бюллетени на двух языках – русском и татарском, на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов, чтобы разметить голосование по разным округам.
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