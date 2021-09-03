Выборы — 2021: как печатают бюллетени для голосования

12:27, 03.09.2021 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Татарстане к выборам в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября напечатают 2,9 млн бюллетеней. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана организовала для журналистов пресс-тур в издательство «Идель пресс», чтобы показать, как проходит печать. Изготовят бюллетени на двух языках – русском и татарском, на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов, чтобы разметить голосование по разным округам. 


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