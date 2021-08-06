Сдвига сроков проведения выборов в Госдуму не планируется

Выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Так, запланированные на сентябрь этого года выборы пройдут без перенесения сроков, локдауна не планируется. Он подчеркнул, что в ходе избирательной кампании в Госдуму правила меняться не будут.

По решению ЦИК в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в течение трех дней — с 17 сентября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу России. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи обратил внимание, что ОБСЕ важно самостоятельно определять их необходимое число.



На избирательных участках Татарстана, где не будет организована трансляция выборов в Госдуму, региональный ЦИК установит видеорегистраторы.



Маргарита Головатенко