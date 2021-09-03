Озвучена предварительная версия смертельного конфликта на Минской в Казани

Причиной смертельного конфликта в доме на улице Минской в Казани могла стать купля-продажа земельного участка, сообщил «Реальному времени» источник.



По предварительным данным, убитый продал подозреваемому участок, однако тот не заплатил за совершенную сделку. В лифте жилого дома между мужчинами на этой почве завязался конфликт. Подозреваемый достал огнестрельное оружие и выстрелил жертве в голову. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

«На данный момент эта версия разрабатывается как основная», — сказал собеседник издания.

Источники подтвердили «Реальному времени» личность жертвы — это Рафаэль Ринатович Дускаев 1970 года рождения. Он владеет ИП в Пестречинском районе Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения головы обнаружили утром 2 сентября на лестничной площадке дома по улице Минской между 14-м и 15-м этажами.

Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 36-летний местный житель. Его удалось задержать по горячим следам возле одного из торговых центров после объявления плана «Перехват». По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина «Сайга».

Завтра Советский райсуд Казани изберет подозреваемому меру пресечения.

Маргарита Головатенко