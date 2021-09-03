Завтра суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве на Минской в Казани

Завтра Советский райсуд Казани изберет меру пресечения казанцу, который подозревается в убийстве, совершенном в доме на улице Минской. Прокуратуру в процессе представит помощник прокурора Советского района Казани Яна Подольская, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По его словам, прокуратура поддержит ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу.

Напомним, тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения головы обнаружили утром 2 сентября на лестничной площадке дома по улице Минской между 14-м и 15-м этажами.

Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 36-летний местный житель. Его удалось задержать по горячим следам возле одного из торговых центров после объявления плана «Перехват». По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина «Сайга».