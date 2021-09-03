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Ракета Alpha взорвалась сразу после тестового запуска в Калифорнии

08:59, 03.09.2021 1
Ракета Alpha взорвалась сразу после тестового запуска в Калифорнии
Фото: кадр видео

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась практически сразу после тестового запуска в Калифорнии. Взрыв прогремел спустя несколько минут.

«Во время первой фазы подъема произошла нештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», — приводит RT сообщение компании в Twitter.

В Firefly Aerospace обещали огласить подробности после того, как соберут дополнительные данные.

В конце августа космический корабль Dragon совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Маргарита Головатенко
ТехнологииБизнесОбщество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:39
    судя по видео, была утечка в подаче топливного реагента, на что указывает потеря мощности, а после накопления его в месте прорыва, локальный объёмный взрыв
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