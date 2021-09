Ракета Alpha взорвалась сразу после тестового запуска в Калифорнии

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась практически сразу после тестового запуска в Калифорнии. Взрыв прогремел спустя несколько минут.



«Во время первой фазы подъема произошла нештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», — приводит RT сообщение компании в Twitter.

В Firefly Aerospace обещали огласить подробности после того, как соберут дополнительные данные.

Alpha experienced an anomaly during first stage ascent that resulted in the loss of the vehicle. As we gather more information, additional details will be provided.