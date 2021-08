Американский космический корабль Dragon прибыл на МКС

Космический корабль Dragon совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Космический аппарат в автоматическом режиме прибыл на станцию к модулю Harmony 30 августа в 10:30 по времени Восточного побережья США, сообщает ТАСС. Корабль доставил на орбиту груз, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.

Confirmed contact and capture of the @SpaceX #Dragon cargo vehicle at 10:30am ET this morning while traveling over western Australia. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/46ehWF3C9F