Новости общества

01:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Американский космический корабль Dragon прибыл на МКС

01:26, 31.08.2021

Космический корабль Dragon совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Космический аппарат в автоматическом режиме прибыл на станцию к модулю Harmony 30 августа в 10:30 по времени Восточного побережья США, сообщает ТАСС. Корабль доставил на орбиту груз, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.

Весной Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции — на борту было четыре астронавта. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Стыковка состоялась 24 апреля в 12.08.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также