Минздрав России объяснил рост смертности от коронавируса распространением дельта-штамма

Фото: Максим Платонов (архив)

Рост смертности из-за коронавируса в России может быть связан с широким распространением дельта-штамма. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов.

— Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма [«дельта»] является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений (в течение одного-двух дней) — тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов, — объяснил представитель Минздрава РФ.

Кузнецов обратил внимание, что даже у молодых людей, зараженных дельта-штаммом, болезнь протекает в тяжелой форме. В связи с перечисленными факторами летальность при заболевании COVID-19, вызванном этой мутацией, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе в России за сутки неоднократно регистрировали более 800 смертей от СOVID-19. За минувшие сутки в стране умерли 820 пациентов с коронавирусом — это новый максимум. За весь период пандемии от инфекции скончались 179 243 россиянина.

Татьяна Демина